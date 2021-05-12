Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 12 мая 2021
Атлетико
12.05.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
16'
Я. Карраско
28'
А. Корреа
83'
И. Субельдия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
83'
ГОЛ! 2:1!
И. Субельдия
Пас отдал
М. Меркеланц
Замена
Р. Лоди
️️️️
Л. Суарес
81'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
С. Ньигес
73'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
73'
69'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
М. Оярсабаль
69'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Элустондо
59'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Н. Монреаль
59'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
М. Саньян
46'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Исак
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
Пас отдал
Л. Суарес
28'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
М. Льоренте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
9
Суарес
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
93
Саньян
18
Монреаль
36
Субименди
18
Гуриди
10
Порту
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Исак
9
Суарес
6
Лоди
6
Лоди
9
Суарес
8
Ньигес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
6
Элустондо
5
Субельдия
5
Субельдия
6
Элустондо
93
Саньян
16
Пачеко
16
Пачеко
93
Саньян
9
Исак
6
Гевара
6
Гевара
9
Исак
18
Монреаль
12
Лопес
12
Лопес
18
Монреаль
10
Оярсабаль
3
Меркеланц
3
Меркеланц
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Атлетико
Реал Сосьедад
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+