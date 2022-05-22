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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 22 мая 2022
Реал Сосьедад
22.05.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
90+3'
Х. Гуриди
50'
Р. Де Пауль
69'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
ГОЛ! 1:2!
Х. Гуриди
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Савич
86'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
86'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Ильярраменди
81'
Желтая карточка
Порту
76'
Замена
Н. Джуара
️️️️
А. Серлот
72'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
Замена
Порту
️️️️
Рафинья
63'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Исак
63'
63'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Кунья
Желтая карточка
М. Мерино
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
А. Гризманн
45'
+2
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Рафинья
36'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-4-2
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
12
Рафинья
36
Субименди
23
Мерино
14
Ильярраменди
9
Серлот
9
Исак
3-4-1-2
13
Облак
18
Фелипе
15
Савич
17
Рейнилду
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
10
Кунья
7
Гризманн
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
14
Ильярраменди
18
Гуриди
18
Гуриди
14
Ильярраменди
9
Серлот
7
Джуара
7
Джуара
9
Серлот
12
Рафинья
10
Порту
10
Порту
12
Рафинья
9
Исак
24
Янузай
24
Янузай
9
Исак
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
10
Кунья
10
Корреа
10
Корреа
10
Кунья
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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