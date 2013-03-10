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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 10 марта 2013
Атлетико
10.03.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
53'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
90'
+1
Замена
И. Ансотеги
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Р. Фалькао
90'
Желтая карточка
Д. Коста
86'
82'
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
Замена
Адриан
️️️️
Коке
71'
70'
Замена
Д. Эстрада
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Родригес
66'
Желтая карточка
Д. Годин
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Прието
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
Хуанфран
47'
Желтая карточка
А. Туран
38'
16'
Желтая карточка
М. Гонсалес
11'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
7
Родригес
66
Туран
6
Коке
14
Габи
9
Фалькао
19
Коста
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
5
Бергара
14
Ильярраменди
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
6
Коке
20
Адриан
20
Адриан
6
Коке
7
Родригес
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Родригес
14
Ильярраменди
15
Ансотеги
15
Ансотеги
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
22
Эстрада
22
Эстрада
17
Зурутуса
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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