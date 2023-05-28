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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 28 мая 2023
Атлетико
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
37'
А. Гризманн
73'
Н. Молина
88'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Серлот
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
81'
ГОЛ! 2:0!
Н. Молина
Пас отдал
А. Гризманн
73'
71'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Регилон
71'
70'
Замена
А. Гевара
️️️️
М. Субименди
Желтая карточка
М. Эрмосо
63'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
59'
59'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
59'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
59'
Замена
Б. Мендес
️️️️
М. Мерино
54'
Желтая карточка
А. Элустондо
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Де Пауль
37'
27'
Желтая карточка
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-4-1-1
13
Грбич
3
Регилон
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Молина
7
Де Пауль
8
Ньигес
28
Витсель
6
Коке
10
Карраско
7
Гризманн
4-3-2-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
14
Ильярраменди
23
Мерино
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Серлот
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
3
Регилон
10
Корреа
10
Корреа
3
Регилон
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
36
Субименди
6
Гевара
6
Гевара
36
Субименди
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Мерино
10
Мендес
10
Мендес
23
Мерино
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
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