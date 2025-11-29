Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

29 ноября 2025 10:56
Севилья - Бетис
30 нояб. 2025, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку

30 ноября на «Рамон Санчес Писхуан» состоится андалусское дерби – один из самых эмоциональных матчей чемпионата Испании. «Севилья» и «Бетис» подходят к игре с разным настроением: хозяева продолжают искать стабильность, а гости набрали впечатляющий ход и поднимаются в верхнюю часть таблицы. В дерби редко бывает спокойный футбол – и статистика подтверждает, что встреча должна получиться напряжeнной и результативной.

«Севилья»

Хозяева занимают 10-е место с 16 очками. Команда проиграла «Эспаньолу» (1:2), однако в пяти последних матчах забила 7 голов. При этом оборона остаeтся слабым звеном: 8 пропущенных за тот же период и 1.60 в среднем за игру. «Севилья» много создает впереди и забивает почти всегда – в 21 из 23 последних матчей. Лучший бомбардир – Рубен Варгас (3 гола), но команда демонстрирует коллективный подход к атаке. Проблема – нестабильность в матчах с соперниками, которые умеют качественно защищаться и прессинговать.

«Бетис»

«Бетис» уверенно держится в топ-5, набрав 21 очко. Команда не проигрывает три тура подряд и демонстрирует солидный баланс: 9 забитых и всего 3 пропущенных за пять последних матчей. Средняя результативность – 1.80 гола за игру, а пропускает команда лишь 0.60. Абде Эззальзули в отличной форме, на его счету 6 голов, но в целом у гостей отлично работает связка в атаке, особенно на стандартах. «Бетис» уверенно чувствует себя и в Европе, что подчеркивает стабильность игры.

Факты о командах

«Севилья»

  • Забил в 21 из 23 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • 1.40 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за 5 матчей
  • Забивает в 5 последних очных матчах с «Бетисом»
  • Не проигрывает в 7 из 9 очных встреч

«Бетис»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 1.80 забитого и 0.60 пропущенного в среднем за 5 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр против «Севильи»
  • Стабильная оборона и хорошие скорости в атаке

Личные встречи
51% (18)
29% (10)
20% (7)
59
Забитых мячей
32
1.69
В среднем за матч
0.91
5:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
2 : 1
30.03.2025
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
06.10.2024
Бетис
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 1
28.04.2024
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
12.11.2023
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
0 : 0
21.05.2023
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
06.11.2022
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
2 : 1
27.02.2022
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
2 : 1
15.01.2022
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
0 : 2
07.11.2021
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 0
14.03.2021
Бетис
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 1
02.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
2 : 0
11.06.2020
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2019
Севилья
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
3 : 2
13.04.2019
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
02.09.2018
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 2
12.05.2018
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 5
06.01.2018
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 2
25.02.2017
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2016
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 0
24.04.2016
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
4 : 0
12.01.2016
Бетис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
0 : 2
06.01.2016
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 0
19.12.2015
Севилья
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
13.04.2014
Севилья
Лига Европы, 1/8 финала
Бетис
0 : 2
21.03.2014
Севилья
Лига Европы, 1/8 финала
Севилья
0 : 2
14.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4 : 0
24.11.2013
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
3 : 3
12.04.2013
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5 : 1
19.11.2012
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
1 : 2
02.05.2012
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2012
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
07.02.2009
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
0 : 0
21.09.2008
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
0 : 2
11.05.2008
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 0
06.01.2008
Бетис
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»

Обе команды подходят к дерби с выраженной атакующей динамикой: «Севилья» много создает и регулярно забивает, а «Бетис» показывает лучший баланс между обороной и атакой. Исторически команды часто обмениваются голами, и текущая форма лишь усиливает вероятность открытой игры. «Севилье» трудно сохранять оборонительную стабильность, а «Бетис» достаточно хорош, чтобы воспользоваться ошибками.

Оптимальной выглядит ставка на результативный формат матча, так как обе команды имеют сильные атакующие линии и стабильные показатели по Expected Goals.

Прогноз: Обе команды забьют – коэффициент 1.88

1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Бетис Севилья
Рекомендуем
18+
