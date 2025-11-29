30 ноября на «Рамон Санчес Писхуан» состоится андалусское дерби – один из самых эмоциональных матчей чемпионата Испании. «Севилья» и «Бетис» подходят к игре с разным настроением: хозяева продолжают искать стабильность, а гости набрали впечатляющий ход и поднимаются в верхнюю часть таблицы. В дерби редко бывает спокойный футбол – и статистика подтверждает, что встреча должна получиться напряжeнной и результативной.

«Севилья»

Хозяева занимают 10-е место с 16 очками. Команда проиграла «Эспаньолу» (1:2), однако в пяти последних матчах забила 7 голов. При этом оборона остаeтся слабым звеном: 8 пропущенных за тот же период и 1.60 в среднем за игру. «Севилья» много создает впереди и забивает почти всегда – в 21 из 23 последних матчей. Лучший бомбардир – Рубен Варгас (3 гола), но команда демонстрирует коллективный подход к атаке. Проблема – нестабильность в матчах с соперниками, которые умеют качественно защищаться и прессинговать.

«Бетис»

«Бетис» уверенно держится в топ-5, набрав 21 очко. Команда не проигрывает три тура подряд и демонстрирует солидный баланс: 9 забитых и всего 3 пропущенных за пять последних матчей. Средняя результативность – 1.80 гола за игру, а пропускает команда лишь 0.60. Абде Эззальзули в отличной форме, на его счету 6 голов, но в целом у гостей отлично работает связка в атаке, особенно на стандартах. «Бетис» уверенно чувствует себя и в Европе, что подчеркивает стабильность игры.

Факты о командах

«Севилья»

Забил в 21 из 23 последних матчей

Пропускает в 6 из 8 последних игр

1.40 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за 5 матчей

Забивает в 5 последних очных матчах с «Бетисом»

Не проигрывает в 7 из 9 очных встреч

«Бетис»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

1.80 забитого и 0.60 пропущенного в среднем за 5 матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр против «Севильи»

Стабильная оборона и хорошие скорости в атаке

Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»

Обе команды подходят к дерби с выраженной атакующей динамикой: «Севилья» много создает и регулярно забивает, а «Бетис» показывает лучший баланс между обороной и атакой. Исторически команды часто обмениваются голами, и текущая форма лишь усиливает вероятность открытой игры. «Севилье» трудно сохранять оборонительную стабильность, а «Бетис» достаточно хорош, чтобы воспользоваться ошибками.

Оптимальной выглядит ставка на результативный формат матча, так как обе команды имеют сильные атакующие линии и стабильные показатели по Expected Goals.

Прогноз: Обе команды забьют – коэффициент 1.88