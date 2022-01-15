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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 15 января 2022
Бетис
15.01.2022, суббота, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Севилья
39'
Н. Фекир
73'
С. Каналес
35'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Кунде
90'
Замена
А. Сарсана
️️️️
Г. Монтиэль
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
79'
Желтая карточка
А. Морено
78'
77'
Замена
И. Ромеро
️️️️
К. Рекик
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Пас отдал
В. Карвалью
73'
67'
Замена
Х. Корона
️️️️
Р. Мир
66'
Замена
️️️️
О. Торрес
64'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Желтая карточка
В. Карвалью
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фекир
39'
39'
Замена
️️️️
Н. Гудель
Замена
Ю. Сабали
️️️️
Э. Бельерин
39'
39'
Замена
М. Акунья
️️️️
Х. Хордан
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
О. Торрес
23'
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
Н. Фекир
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Севилья
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
14
Оскар Родригес
АП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
11
Алекс Морено
6
Гонсалес
2
Пеццелла
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-3-1-2
13
Пастор
29
Монтиэль
23
Кунде
4
Рекик
34
Карлос
19
Хордан
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
2
Бельерин
20
Сабали
20
Сабали
2
Бельерин
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
17
Мир
17
Корона
17
Корона
17
Мир
19
Хордан
21
Акунья
21
Акунья
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
29
Монтиэль
11
Сарсана
11
Сарсана
29
Монтиэль
4
Рекик
9
Ромеро
9
Ромеро
4
Рекик
Остались в запасе
Бетис
Севилья
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бетис - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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