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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 06 января 2016
Бетис
06.01.2016, среда, 20:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бетис - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
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