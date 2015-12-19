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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 19 декабря 2015
Бетис
19.12.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
Желтая карточка
Д. Дигар
90'
89'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Ф. Варела
️️️️
Ф. Молинеро
84'
82'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
79'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
А. Адан
79'
Замена
Д. Дигар
️️️️
Д. Себальос
76'
72'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Хоакин
70'
Желтая карточка
Хоакин
69'
63'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
Желтая карточка
А. Сехудо
62'
60'
Замена
В. Иборра
️️️️
М. Крон-Дели
56'
Желтая карточка
Витоло
Желтая карточка
Д. Себальос
50'
28'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
Х. Вестерманн
18'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Адан
16
Вестерманн
2
Молинеро
18
Гонсалес
6
Петрос
11
Варгас
21
Н'Диайе
25
Себальос
16
Сехудо
17
Хоакин
24
Кастро
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
25
Мариано
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
7
Крон-Дели
11
Банега
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
2
Молинеро
3
Варела
3
Варела
2
Молинеро
25
Себальос
15
Дигар
15
Дигар
25
Себальос
17
Хоакин
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
17
Хоакин
22
Коноплянка
19
Рейес
19
Рейес
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
10
Иборра
10
Иборра
7
Крон-Дели
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
Остались в запасе
Бетис
Севилья
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Севилья
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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