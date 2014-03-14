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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 14 марта 2014
Севилья
14.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Бетис
15'
Л. Баптистао
77'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
Желтая карточка
Д. Фигейраш
90'
+6
80'
Замена
А. Амайя
️️️️
Л. Рейес
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Севилья
Пас отдал
Л. Баптистао
74'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Седрик
73'
Желтая карточка
А. Адан
68'
Замена
С. Севилья
️️️️
Р. Кастро
Замена
М. Марин
️️️️
Витоло
66'
51'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
С. Кристофоро
46'
28'
Желтая карточка
Х. Антонио Каро
Желтая карточка
В. Иборра
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Хуанфран
13'
Желтая карточка
Седрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бетис
4
Антонио Амайя
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-4-1-1
34
Бету
5
Морено
3
Наварро
17
Фасио
23
Коке
19
Рейес
10
Иборра
41
Кристофоро
11
Ракитич
7
Витоло
70
Бакка
4-1-3-2
1
Адан
36
Каро
24
Перки
21
Фигерас
12
Вила
21
Рейес
21
Н'Диайе
24
Хуанфран
11
Седрик
24
Кастро
12
Баптистао
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
7
Витоло
22
Марин
22
Марин
7
Витоло
41
Кристофоро
9
Гамейро
9
Гамейро
41
Кристофоро
21
Рейес
4
Амайя
4
Амайя
21
Рейес
24
Кастро
8
Севилья
8
Севилья
24
Кастро
11
Седрик
14
Вадильо
14
Вадильо
11
Седрик
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Хави Варас
ВР
19
Луисми
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Брайан Родригес
ЦФ
30
Ноно
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
19
Луисми
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
30
Ноно
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Севилья - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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