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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 21 марта 2014
Бетис
21.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 2 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Севилья
20'
Х. Антонио Рейес
75'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
105'
Желтая карточка
Х. Самперио
105'
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Бакка
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Рейес
90'
+2
89'
Желтая карточка
Коке
76'
Замена
Витоло
️️️️
К. Гамейро
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Бакка
Замена
С. Севилья
️️️️
Л. Баптистао
73'
50'
Замена
Коке
️️️️
Х. Антонио Рейес
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
Ноно
31'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
А. Морено
19'
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Ноно
️️️️
Д. Перки
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Луисми
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-1-4-2
1
Адан
21
Фигерас
24
Перки
4
Амайя
21
Рейес
11
Седрик
27
Хуанкар
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
24
Кастро
12
Баптистао
4-3-1-2
34
Бету
17
Фасио
90
Фигейраш
2
Пареха
5
Морено
25
Мбиа
19
Рейес
11
Ракитич
22
Марин
70
Бакка
9
Гамейро
12
Баптистао
8
Севилья
8
Севилья
12
Баптистао
24
Перки
30
Ноно
30
Ноно
24
Перки
21
Рейес
19
Молина
19
Молина
21
Рейес
19
Рейес
23
Коке
23
Коке
19
Рейес
70
Бакка
29
Самперио
29
Самперио
70
Бакка
9
Гамейро
7
Витоло
7
Витоло
9
Гамейро
Остались в запасе
Бетис
Севилья
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Луисми
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Луисми
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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