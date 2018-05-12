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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 12 мая 2018
Бетис
12.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
5'
М. Бартра
57'
В. Бен-Йеддер
79'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
90'
Желтая карточка
М. Лаюн
79'
ГОЛ! 1:2!
С. Кьер
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
71'
Желтая карточка
С. Эскудеро
57'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
24'
Желтая карточка
К. Лангле
20'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
А. Гуардадо
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Бартра
Пас отдал
Хоакин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Манди
5
Бартра
5
Амат
22
Дурмиси
19
Барраган
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
8
Руис
17
Хоакин
11
Леон
4-3-1-2
13
Сорья
2
Лангле
24
Кьер
25
Меркадо
18
Эскудеро
11
Банега
16
Меса
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
3
Нолито
19
Рамирес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бетис - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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