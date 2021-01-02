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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 02 января 2021
Бетис
02.01.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
51'
С. Каналес (П)
48'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
90'
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Окампос
89'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
89'
Желтая карточка
Эмерсон
85'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
84'
Замена
П. Акуоку
️️️️
С. Каналес
81'
77'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
77'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
Пенальти не реализован!
Н. Фекир
75'
Желтая карточка
Д. Лайнес
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Каналес
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
46'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. де Йонг
Желтая карточка
Г. Родригес
45'
+1
42'
Желтая карточка
О. Торрес
Желтая карточка
В. Руис
28'
Желтая карточка
Х. Миранда
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
33
Миранда
2
Манди
4
Руис
22
Эмерсон
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
80
Морон
16
Лайнес
4-3-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
20
Каналес
24
Акуоку
24
Акуоку
20
Каналес
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
7
Окампос
22
Видаль
22
Видаль
7
Окампос
26
де Йонг
11
Ракитич
11
Ракитич
26
де Йонг
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
13
Даниэль Ребольо
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бетис - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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