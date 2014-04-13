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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 13 апреля 2014
Бетис
13.04.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
30'
К. Гамейро (П)
82'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
82'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Фигейраш
Замена
Б. Родригес
️️️️
Хуанфран
77'
74'
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Бакка
69'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Х. Чика
62'
Замена
Седрик
️️️️
Л. Баптистао
60'
Желтая карточка
Л. Баптистао
57'
55'
Желтая карточка
Витоло
46'
Замена
Витоло
️️️️
П. Троховски
45'
+1
Замена
Ф. Наварро
️️️️
А. Морено
Замена
Х. Чика
️️️️
А. Вадильо
41'
34'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Р. Кастро
31'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Гамейро
Красная карточка
Хуанкар
27'
13'
Желтая карточка
П. Троховски
Желтая карточка
А. Н'Диайе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
30
Ноно
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
2-4-1-3
1
Адан
4
Амайя
21
Фигерас
27
Хуанкар
21
Н'Диайе
30
Ноно
24
Хуанфран
14
Вадильо
24
Кастро
19
Молина
12
Баптистао
3-5-2
34
Бету
17
Фасио
90
Фигейраш
5
Морено
15
Троховски
10
Иборра
19
Рейес
25
Мбиа
23
Карришу
9
Гамейро
70
Бакка
24
Хуанфран
16
Родригес
16
Родригес
24
Хуанфран
14
Вадильо
2
Чика
2
Чика
14
Вадильо
12
Баптистао
11
Седрик
11
Седрик
12
Баптистао
5
Морено
3
Наварро
3
Наварро
5
Морено
70
Бакка
11
Ракитич
11
Ракитич
70
Бакка
15
Троховски
7
Витоло
7
Витоло
15
Троховски
Остались в запасе
Бетис
Севилья
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
13
Хави Варас
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Севилья
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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