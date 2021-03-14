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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 14 марта 2021
Севилья
14.03.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
27'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
89'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
Х. Хордан
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
87'
Замена
К. Рекик
️️️️
Л. Окампос
87'
82'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Н. Гудель
️️️️
Фернандо
79'
78'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
78'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
Желтая карточка
Д. Карлос
72'
Желтая карточка
Л. Окампос
70'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
68'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гомес
67'
65'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Гуардадо
64'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
47'
Желтая карточка
А. Руйбаль
38'
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
10
Гомес
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Окампос
4
Рекик
4
Рекик
7
Окампос
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
5
Фернандо
8
Гудель
8
Гудель
5
Фернандо
10
Гомес
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Гомес
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
18
Гуардадо
7
Хуанми
7
Хуанми
18
Гуардадо
Остались в запасе
Севилья
Бетис
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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