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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 12 ноября 2023
Севилья
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
79'
И. Ракитич
72'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Бетис
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
87'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Соу
87'
ГОЛ! 1:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Д. Лукебакио
79'
76'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Жозе
Замена
Сусо
️️️️
Л. Окампос
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
65'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
64'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Диао
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
О. Торрес
62'
42'
Желтая карточка
Х. Миранда
Желтая карточка
Н. Гудель
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Дмитрович
17
Педроса
5
Баде
16
Навас
34
Сумаре
97
Соу
8
Торрес
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
30
Вьейтес
2
Бельерин
2
Пеццелла
4
Рияд
33
Миранда
21
Рока
2
Родригес
22
Иско
11
Диао
22
Перес
12
Виллиан Жозе
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
7
Окампос
10
Сусо
10
Сусо
7
Окампос
8
Торрес
11
Лукебакио
11
Лукебакио
8
Торрес
97
Соу
9
Диас
9
Диас
97
Соу
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
11
Диао
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Диао
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Севилья
Бетис
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
13
Гильерме Фернандеш
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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