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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 11 июня 2020
Севилья
11.06.2020, четверг, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
56'
Л. Окампос (П)
62'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
Замена
С. Эскудеро
️️️️
О. Торрес
80'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
С. Регилон
80'
78'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
74'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
71'
Замена
Э. Банега
️️️️
Л. Окампос
71'
69'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
69'
Замена
Хоакин
️️️️
К. Аленья
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
Пас отдал
Л. Окампос
62'
61'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
К. Тельо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Окампос
56'
54'
Желтая карточка
М. Бартра
49'
Желтая карточка
Эмерсон
46'
Замена
З. Феддаль
️️️️
Сидней
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
4-2-3-1
1
Жоэль
11
Алекс Морено
26
Сидней
5
Бартра
33
Эмерсон
2
Родригес
10
Аленья
20
Каналес
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
8
Торрес
18
Эскудеро
18
Эскудеро
8
Торрес
7
Окампос
11
Банега
11
Банега
7
Окампос
3
Регилон
20
Васкес
20
Васкес
3
Регилон
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
37
Тельо
16
Лайнес
16
Лайнес
37
Тельо
11
Алекс Морено
23
Педраса
23
Педраса
11
Алекс Морено
26
Сидней
3
Феддаль
3
Феддаль
26
Сидней
10
Аленья
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Аленья
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
Остались в запасе
Севилья
Бетис
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Родри
АП
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
10
Родри
АП
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Севилья - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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