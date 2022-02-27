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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 27 февраля 2022
Севилья
27.02.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
24'
И. Ракитич (П)
41'
М. Эль-Хаддади
90+4'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Бетис
Желтая карточка
Фернандо
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
90'
+3
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
87'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
81'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
81'
77'
Желтая карточка
А. Руйбаль
77'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
76'
75'
Желтая карточка
Г. Родригес
70'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Желтая карточка
Я. Буну
67'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Д. Карлос
46'
46'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
46'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
В. Карвалью
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Я. Буну
41'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Гомес
30'
Желтая карточка
М. Акунья
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
24'
Желтая карточка
Х. Хордан
13'
13'
Желтая карточка
С. Каналес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
34
Карлос
16
Навас
27
Делэни
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
17
Корона
10
Гомес
21
Эн-Несири
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Бельерин
5
Бартра
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
34
Карлос
8
Гудель
8
Гудель
34
Карлос
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Гомес
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
10
Карвалью
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Карвалью
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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