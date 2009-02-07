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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 07 февраля 2009
Севилья
07.02.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
90+1'
Ф. Кануте
84'
Р. Оливейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
+2
Замена
Д. Одонкор
️️️️
М. Нельсон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Ф. Наварро
+1
Замена
Хуанма
️️️️
Р. Оливейра
Желтая карточка
Ж. Эскюде
ГОЛ! 0:1!
Р. Оливейра
Пас отдал
А. Эмана
Вторая желтая
А. Душер
Замена
Ренато
️️️️
Л. Акоста
Замена
Адриано
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
М. Нельсон
Желтая карточка
Ф. Наварро
+2
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Р. Оливейра
Желтая карточка
Арсу
Травма
А. Палоп
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Лаутаро Акоста
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
(К)
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
25
Арсу
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Ренато
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Давид Ривас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
9
Мариано Павон
ЦФ
3-2-2-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
3
Москера
17
Капель
22
Душер
11
Кануте
9
Акоста
4-2-1-1
35
Рикарду
22
Нельсон
5
Хуанито
6
Мелли
3
Вега
25
Арсу
15
Аурелио
8
Эмана
0
Оливейра
17
Капель
3
Адриано
3
Адриано
17
Капель
16
Мареска
16
Мареска
9
Акоста
11
Ренато
11
Ренато
9
Акоста
22
Нельсон
37
Одонкор
37
Одонкор
22
Нельсон
0
Оливейра
22
Хуанма
22
Хуанма
0
Оливейра
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
9
Мариано Павон
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
9
Мариано Павон
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Севилья - Бетис
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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