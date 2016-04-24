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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 24 апреля 2016
Севилья
24.04.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
67'
К. Гамейро
80'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
89'
82'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Петрос
Желтая карточка
С. Эскудеро
82'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
81'
ГОЛ! 2:0!
Коке
Пас отдал
Д. Карришу
80'
79'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
Коке
️️️️
Х. Антонио Рейес
76'
70'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Хоакин
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Е. Коноплянка
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
С. Н'Зонзи
67'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
66'
57'
Желтая карточка
А. Сехудо
51'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ш. Мусонда
Желтая карточка
К. Гамейро
49'
33'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
13'
Желтая карточка
Ш. Мусонда
Желтая карточка
Э. Банега
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Мариано
15
Колоджейчак
20
Крыховяк
23
Карришу
15
Н'Зонзи
11
Банега
19
Рейес
22
Коноплянка
9
Гамейро
4-1-2-2-1
1
Адан
33
Монтойя
16
Вестерманн
18
Гонсалес
2
Пеццелла
6
Петрос
21
Н'Диайе
25
Себальос
17
Хоакин
21
Мусонда
24
Кастро
19
Рейес
23
Коке
23
Коке
19
Рейес
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
6
Петрос
8
Руис
8
Руис
6
Петрос
21
Мусонда
16
Сехудо
16
Сехудо
21
Мусонда
17
Хоакин
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
17
Хоакин
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Севилья - Бетис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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