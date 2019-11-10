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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 10 ноября 2019
Бетис
10.11.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
45'
Л. Морон
13'
Л. Окампос
55'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
71'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Эмерсон
66'
55'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
Эмерсон
45'
37'
Желтая карточка
Л. Окампос
18'
Желтая карточка
О. Торрес
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Желтая карточка
З. Феддаль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Жоэль
3
Феддаль
26
Сидней
2
Манди
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
80
Морон
4-1-2-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
3
Регилон
5
Фернандо
11
Банега
8
Торрес
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
Остались в запасе
Бетис
Севилья
16
Диего Лайнес
ПВ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бетис - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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