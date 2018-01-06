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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 06 января 2018
Севилья
06.01.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
3 : 5
Завершен
Бетис
13'
В. Бен-Йеддер
40'
С. Кьер
67'
К. Лангле
1'
Ф. Руис
21'
З. Феддаль
63'
Р. Дурмиси
65'
С. Леон
90+6'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
90'
+6
ГОЛ! 3:5!
К. Тельо
86'
Желтая карточка
К. Тельо
80'
Желтая карточка
С. Леон
Желтая карточка
К. Лангле
80'
Желтая карточка
С. Эскудеро
73'
69'
Желтая карточка
А. Манди
ГОЛ! 3:4!
К. Лангле
67'
66'
Желтая карточка
З. Феддаль
65'
ГОЛ! 2:4!
С. Леон
Пас отдал
К. Тельо
63'
ГОЛ! 2:3!
Р. Дурмиси
Пас отдал
Р. Будебуз
ГОЛ! 2:2!
С. Кьер
Пас отдал
Ф. Васкес
40'
33'
Желтая карточка
Франсис
Желтая карточка
Э. Банега
25'
21'
ГОЛ! 1:2!
З. Феддаль
Пас отдал
Хоакин
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Эскудеро
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
16
Навас
24
Кьер
2
Лангле
18
Эскудеро
14
Корчиа
11
Банега
15
Н'Зонзи
20
Васкес
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
3
Феддаль
22
Дурмиси
2
Манди
8
Руис
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Будебуз
11
Леон
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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