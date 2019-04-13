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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 13 апреля 2019
Севилья
13.04.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
26'
М. Эль-Хаддади
59'
П. Сарабия
63'
Ф. Васкес
55'
Д. Ло Чельсо
82'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
Желтая карточка
М. Рог
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Тельо
Желтая карточка
Г. Меркадо
86'
83'
Желтая карточка
А. Манди
82'
ГОЛ! 3:2!
К. Тельо
Желтая карточка
Д. Карришу
81'
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
Сидней
74'
Замена
Л. Морон
️️️️
Хесе
Замена
М. Рог
️️️️
Э. Банега
74'
Желтая карточка
Х. Навас
73'
Желтая карточка
Э. Банега
70'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Эль-Хаддади
69'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Васкес
69'
68'
Замена
Хоакин
️️️️
Эмерсон
Желтая карточка
С. Эскудеро
65'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Э. Банега
63'
ГОЛ! 2:1!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Фирпо
39'
Желтая карточка
Хесе
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
П. Сарабия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
Бетис
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-3-2-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
25
Меркадо
16
Навас
23
Карришу
16
Меса
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
3-3-1-3
13
Лопес
2
Манди
3
Феддаль
26
Сидней
22
Эмерсон
10
Карвалью
23
Фирпо
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
10
Хесе
20
Васкес
22
Видаль
22
Видаль
20
Васкес
11
Банега
26
Рог
26
Рог
11
Банега
16
Эль-Хаддади
10
Промес
10
Промес
16
Эль-Хаддади
26
Сидней
37
Тельо
37
Тельо
26
Сидней
22
Эмерсон
17
Хоакин
17
Хоакин
22
Эмерсон
10
Хесе
80
Морон
80
Морон
10
Хесе
Остались в запасе
Севилья
Бетис
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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