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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 06 октября 2024
Севилья
06.10.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
50'
Д. Лукебакио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Бетис
Замена
Маркао
️️️️
Ч. Эджуке
90'
+1
Вторая желтая
Т. Ньянзу
90'
86'
Замена
Р. Перро
️️️️
Р. Родригес
Желтая карточка
Л. Агум
84'
83'
Желтая карточка
Л. Авила
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
81'
79'
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Абде
Замена
К. Салас
️️️️
А. Педроса
79'
Замена
Сусо
️️️️
П. Фернандес
79'
Желтая карточка
Э. Нюланд
78'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
76'
Замена
Х. Навас
️️️️
И. Ромеро
72'
Замена
А. Локонга
️️️️
Л. Агум
72'
64'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Рока
64'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Роке
Желтая карточка
Н. Гудель
54'
52'
Желтая карточка
Натан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лукебакио
50'
20'
Желтая карточка
Э. Абде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Неманья Гудель
(К)
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
24
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К)
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
23
Ньянзу
22
Кармона
6
Агум
26
Гудель
21
Эджуке
11
Лукебакио
24
Ромеро
20
Фернандес
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
15
Родригес
21
Рока
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
21
Эджуке
23
Маркао
23
Маркао
21
Эджуке
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
24
Ромеро
16
Навас
16
Навас
24
Ромеро
6
Агум
6
Локонга
6
Локонга
6
Агум
20
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
20
Фернандес
15
Родригес
15
Перро
15
Перро
15
Родригес
21
Рока
24
Руйбаль
24
Руйбаль
21
Рока
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Севилья
Бетис
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
5
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
401
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.65
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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