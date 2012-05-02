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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 02 мая 2012
Севилья
02.05.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
5'
А. Негредо
43'
Б. Эчебаррия
90+2'
Б. Эчебаррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
+2
ГОЛ! 1:2!
Б. Эчебаррия
Вторая желтая
Г. Медель
+1
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ману
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Д. Монтеро
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
Желтая карточка
П. Троховски
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Ириней
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Ф. Фасио
ГОЛ! 1:1!
Б. Эчебаррия
Замена
Х. Чика
️️️️
М. Нельсон
Желтая карточка
А. Негредо
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
П. Троховски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
7
Ману
ЦП
3
Фернандо Наварро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Коке
ПЗ
15
Дэйвид
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Варас
16
Навас
16
Кала
17
Фасио
13
Луна
17
Медель
7
Ману
3
Наварро
15
Троховски
19
Рейес
21
Негредо
4-3-1-2
31
Фабри
5
Дорадо
22
Нельсон
3
Паулао
23
Начо
7
Эчебаррия
8
Посуэло
0
Ириней
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Кастро
19
Рейес
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Рейес
7
Ману
18
Альберто
18
Альберто
7
Ману
15
Троховски
90
Диавара
90
Диавара
15
Троховски
22
Нельсон
2
Чика
2
Чика
22
Нельсон
0
Ириней
87
Каньяс
87
Каньяс
0
Ириней
10
Монтеро
9
Перейра
9
Перейра
10
Монтеро
Остались в запасе
Севилья
Бетис
25
Андрес Палоп
ВР
23
Коке
ПЗ
15
Дэйвид
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Коке
ПЗ
15
Дэйвид
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Севилья - Бетис
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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