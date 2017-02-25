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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 25 февраля 2017
Бетис
25.02.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
36'
Р. Дурмиси
56'
Г. Меркадо
76'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
Желтая карточка
Ж. Мартен
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Петрос
89'
Желтая карточка
К. Пиччини
87'
83'
Замена
Х. Корреа
️️️️
С. Йоветич
76'
ГОЛ! 1:2!
В. Иборра
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Санабрия
75'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Тошка
75'
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Меркадо
Желтая карточка
А. Тошка
45'
+1
45'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Васкес
45'
Замена
В. Иборра
️️️️
П. Сарабия
43'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
Р. Дурмиси
36'
35'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
2
Пеццелла
14
Тошка
2
Манди
22
Дурмиси
6
Петрос
12
Пиччини
14
Пардо
25
Себальос
19
Санабрия
24
Кастро
4-2-3-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
23
Рами
25
Меркадо
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Сарабия
20
Васкес
7
Витоло
9
Йоветич
14
Тошка
8
Мартен
8
Мартен
14
Тошка
6
Петрос
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
6
Петрос
19
Санабрия
15
Алегрия
15
Алегрия
19
Санабрия
7
Сарабия
10
Иборра
10
Иборра
7
Сарабия
9
Йоветич
32
Корреа
32
Корреа
9
Йоветич
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
20
Васкес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Бетис - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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