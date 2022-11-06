Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 06 ноября 2022
Бетис
06.11.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
43'
Х. Навас (АГ)
82'
Н. Гудель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Севилья
Замена
В. Жозе
️️️️
С. Каналес
90'
+1
Желтая карточка
А. Морено
88'
Желтая карточка
Л. Энрике
83'
83'
Желтая карточка
А. Теллес
82'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гудель
Пас отдал
К. Рекик
78'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Х. Хордан
75'
Желтая карточка
Н. Гудель
71'
Желтая карточка
А. Гомес
66'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
57'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Руйбаль
57'
50'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
Красная карточка
Б. Иглесиас
49'
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
Красная карточка
Н. Фекир
45'
+3
Желтая карточка
В. Карвалью
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Навас
43'
43'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Мир
38'
Желтая карточка
М. Акунья
38'
Красная карточка
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
11
Алекс Морено
6
Гонсалес
2
Пеццелла
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
3-4-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
4
Рекик
21
Акунья
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
24
Руйбаль
11
Энрике
11
Энрике
24
Руйбаль
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
17
Мир
16
Навас
16
Навас
17
Мир
19
Хордан
9
Дольберг
9
Дольберг
19
Хордан
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Бетис - Севилья
3
2
1
5
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Севилья
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+