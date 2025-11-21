Введите ваш ник на сайте
«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

21 ноября 2025 10:16
Бавария - Фрайбург
22 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Баварии» с форой (-1.5)
Сделать ставку

22 ноября на «Альянц Арене» в рамках 11 тура Бундеслиги лидер чемпионата «Бавария» примет крепкий «Фрайбург», который уверенно держится в середине таблицы. Мюнхенцы продолжают демонстрировать доминирование как по результатам, так и по качеству игры, в то время как гости стараются набирать очки за счет дисциплины и реализации отдельных моментов. Встреча обещает быть напряженной, однако разница в классе и глубине состава заметно смещает баланс в сторону хозяев.

«Бавария»

Команда из Мюнхена уверенно лидирует в чемпионате, набрав 28 очков после 10 туров и имея лучшую разницу мячей в лиге. «Бавария» не проигрывает в Бундеслиге уже 15 матчей подряд и стабильно забивает в каждом из них, отличаясь в среднем 2.80 гола за игру в последних встречах. В пяти последних матчах команда забила 14 мячей при всего 4 пропущенных, подтверждая высокий уровень баланса. Лидером атаки остается Харри Кейн, который уверенно реализует свои моменты и задает темп всей атакующей линии.

«Фрайбург»

После 10 туров «Фрайбург» занимает 10 место с 13 очками и показывает относительно стабильную игру. В последних пяти матчах команда забила 8 мячей и пропустила 5, что говорит о боеспособности, но и о наличии проблем в обороне. В среднем коллектив отличается 1.60 раза за игру, однако против сверхрезультативной «Баварии» шансы на сохранность ворот выглядят минимальными. Главной атакующей силой остается Винченцо Грифо, на счету которого 6 голов в текущем сезоне.

Факты о командах

«Бавария»

  • Не проигрывает в 20 последних матчах
  • Забивает в 25 подряд играх против «Фрайбурга»
  • В среднем 2.80 гола за матч в последних встречах

«Фрайбург»

  • В среднем 1.60 забитого гола за игру
  • Пропускает около 1.00 мяча за матч
  • Не смог сохранить «сухие» ворота в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
74% (23)
19% (6)
6% (2)
77
Забитых мячей
24
2.48
В среднем за матч
0.77
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
1 : 2
25.01.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
2 : 0
01.09.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 2
01.03.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
3 : 0
08.10.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
08.04.2023
Бавария
Германия. Кубок, 1/4 финала
Бавария
1 : 2
04.04.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
5 : 0
16.10.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
02.04.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
2 : 1
06.11.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 2
15.05.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 1
17.01.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3 : 1
20.06.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 3
18.12.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 1
30.03.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
03.11.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
0 : 4
04.03.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
5 : 0
14.10.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
4 : 1
20.05.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 2
20.01.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 1
16.05.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 0
16.12.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
4 : 0
15.02.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 1
27.08.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
1 : 0
27.04.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
0 : 2
28.11.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0 : 0
18.02.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
7 : 0
10.09.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 2
19.03.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
4 : 2
29.10.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
2 : 1
13.03.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1 : 2
17.10.2009
Бавария
Показать все

Прогноз на матч «Бавария» – «Фрайбург»

Текущая форма «Баварии» не оставляет сомнений в ее статусе фаворита. Команда стабильно доминирует во всех компонентах, создавая большое количество моментов и эффективно их реализуя. «Фрайбург» способен навязать борьбу на отдельных отрезках, но при текущей оборонительной надежности сдержать давление мюнхенцев на протяжении всего матча будет крайне сложно. Ожидается сценарий с территориальным преимуществом хозяев и высокой интенсивностью атак, что делает логичным прогноз на уверенную победу «Баварии» с результативным характером встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.60

1.55
Победа «Баварии» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Фрайбург Бавария
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 