22 ноября на «Альянц Арене» в рамках 11 тура Бундеслиги лидер чемпионата «Бавария» примет крепкий «Фрайбург», который уверенно держится в середине таблицы. Мюнхенцы продолжают демонстрировать доминирование как по результатам, так и по качеству игры, в то время как гости стараются набирать очки за счет дисциплины и реализации отдельных моментов. Встреча обещает быть напряженной, однако разница в классе и глубине состава заметно смещает баланс в сторону хозяев.

«Бавария»

Команда из Мюнхена уверенно лидирует в чемпионате, набрав 28 очков после 10 туров и имея лучшую разницу мячей в лиге. «Бавария» не проигрывает в Бундеслиге уже 15 матчей подряд и стабильно забивает в каждом из них, отличаясь в среднем 2.80 гола за игру в последних встречах. В пяти последних матчах команда забила 14 мячей при всего 4 пропущенных, подтверждая высокий уровень баланса. Лидером атаки остается Харри Кейн, который уверенно реализует свои моменты и задает темп всей атакующей линии.

«Фрайбург»

После 10 туров «Фрайбург» занимает 10 место с 13 очками и показывает относительно стабильную игру. В последних пяти матчах команда забила 8 мячей и пропустила 5, что говорит о боеспособности, но и о наличии проблем в обороне. В среднем коллектив отличается 1.60 раза за игру, однако против сверхрезультативной «Баварии» шансы на сохранность ворот выглядят минимальными. Главной атакующей силой остается Винченцо Грифо, на счету которого 6 голов в текущем сезоне.

Факты о командах

«Бавария»

Не проигрывает в 20 последних матчах

Забивает в 25 подряд играх против «Фрайбурга»

В среднем 2.80 гола за матч в последних встречах

«Фрайбург»

В среднем 1.60 забитого гола за игру

Пропускает около 1.00 мяча за матч

Не смог сохранить «сухие» ворота в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Бавария» – «Фрайбург»

Текущая форма «Баварии» не оставляет сомнений в ее статусе фаворита. Команда стабильно доминирует во всех компонентах, создавая большое количество моментов и эффективно их реализуя. «Фрайбург» способен навязать борьбу на отдельных отрезках, но при текущей оборонительной надежности сдержать давление мюнхенцев на протяжении всего матча будет крайне сложно. Ожидается сценарий с территориальным преимуществом хозяев и высокой интенсивностью атак, что делает логичным прогноз на уверенную победу «Баварии» с результативным характером встречи.

Рекомендованные ставки