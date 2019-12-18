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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 18 декабря 2019
Фрайбург
18.12.2019, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
59'
В. Грифо
16'
Р. Левандовски
90+2'
Д. Зиркзее
90+5'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Гнабри
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Л. Хелер
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Зиркзее
Пас отдал
С. Гнабри
90'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Ф. Коутиньо
89'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Б. Боррелло
️️️️
В. Грифо
76'
69'
Желтая карточка
Р. Левандовски
63'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
В. Грифо
Пас отдал
Я. Хаберер
59'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
М. Франтц
54'
50'
Желтая карточка
Т. Мюллер
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Сарпит Сингх
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Хайнц
4
Кох
5
Гульде
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
18
Петерсен
9
Хелер
3-1-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
5
Перишич
11
Коутиньо
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Франтц
22
Чан Хун
22
Чан Хун
8
Франтц
9
Хелер
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
9
Хелер
32
Грифо
26
Боррелло
26
Боррелло
32
Грифо
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
11
Коутиньо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
11
Коутиньо
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Фрайбург - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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