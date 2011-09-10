Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 10 сентября 2011
Бавария
10.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
7 : 0
Завершен
Фрайбург
8'
М. Гомес
26'
Ф. Рибери
41'
Ф. Рибери
52'
М. Гомес
55'
М. Гомес
71'
М. Гомес (П)
90'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
ГОЛ! 7:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
С. Макиади
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 6:0!
М. Гомес
Замена
Д. Контенто
️️️️
Ф. Лам
ГОЛ! 5:0!
М. Гомес
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Э. Йендришек
Замена
М. Муйджа
️️️️
М. Нику
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
28
Бадштубер
13
Рафинья
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
3-5-2
1
Бауманн
4
Барт
11
Крмас
11
Баcтианс
26
Йендришек
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
8
Нику
61
Сиссе
27
Райзингер
21
Лам
26
Контенто
26
Контенто
21
Лам
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
27
Гомес
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Гомес
8
Нику
23
Муйджа
23
Муйджа
8
Нику
16
Макиади
6
Абдессадки
6
Абдессадки
16
Макиади
26
Йендришек
11
Дембеле
11
Дембеле
26
Йендришек
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Бавария - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Фрайбург
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
18:40
3
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
18:40
3
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+