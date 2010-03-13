Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 13 марта 2010
Бавария
13.03.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
76'
А. Роббен
84'
А. Роббен (П)
31'
С. Макиади
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
+1
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
М. Идриссу
Замена
П. Сиссе
️️️️
Й. Флум
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Роббен
Желтая карточка
И. Банович
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Муйджа
Замена
И. Банович
️️️️
С. Макиади
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
Ф. Лам
ГОЛ! 0:1!
С. Макиади
Пас отдал
Я. Абдессадки
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
Д. Праньич
11'
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
32
Даниэль Праньич
ЦП
40
Ивица Олич
ЛФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
4-1-1-4
22
Бутт
5
Алаба
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
32
Праньич
40
Олич
13
Мюллер
11
Клозе
10
Роббен
4-4-1-1
16
Пуплен
23
Муйджа
21
Топрак
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Шустер
23
Флум
14
Жагер
16
Макиади
0
Идриссу
32
Праньич
44
Тимощук
44
Тимощук
32
Праньич
23
Муйджа
19
Уильямс
19
Уильямс
23
Муйджа
16
Макиади
0
Банович
0
Банович
16
Макиади
23
Флум
61
Сиссе
61
Сиссе
23
Флум
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бавария - Фрайбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Фрайбург
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+