Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 19 марта 2011
Фрайбург
19.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
24'
П. Сиссе
14'
М. Гомес
90+1'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
Замена
К. Яно
️️️️
А. Путило
+2
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ш. Райзингер
Замена
Х. Бучер
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Й. Флум
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Желтая карточка
Т. Крафт
Пенальти не реализован!
П. Сиссе
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
(К)
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
23
Юлиан Шустер
ОП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
23
Муйджа
23
Шустер
14
Путило
16
Макиади
23
Флум
20
Калиджиури
61
Сиссе
3-1-2-2-2
1
Крафт
21
Лам
5
ван Бюйтен
32
Праньич
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
14
Путило
22
Яно
22
Яно
14
Путило
20
Калиджиури
5
Бучер
5
Бучер
20
Калиджиури
23
Флум
27
Райзингер
27
Райзингер
23
Флум
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Фрайбург - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Фрайбург
Бавария
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+