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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 16 декабря 2014
Бавария
16.12.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
40'
А. Роббен
48'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
71'
Замена
К. Жульен
️️️️
П. Крмас
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Алонсо
59'
Травма
Х. Алонсо
57'
50'
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Клаус
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
48'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Р. Левандовски
46'
46'
Замена
М. Муйджа
️️️️
С. Ритер
42'
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
40'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Бенатиа
38'
Травма
М. Бенатиа
36'
Желтая карточка
М. Бенатиа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
25
Оливер Сорг
(К)
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЛП
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
27
Саша Ритер
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
4
Данте
4
Бенатиа
13
Рафинья
3
Алонсо
7
Рибери
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-3-1
1
Бюрки
11
Крмас
3
Торрехон
2
Кемпф
25
Сорг
27
Хефлер
30
Гюнтер
27
Ритер
23
Шустер
30
Клаус
14
Мехмеди
4
Бенатиа
17
Боатенг
17
Боатенг
4
Бенатиа
9
Левандовски
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
9
Левандовски
3
Алонсо
10
Шакири
10
Шакири
3
Алонсо
11
Крмас
6
Жульен
6
Жульен
11
Крмас
27
Ритер
23
Муйджа
23
Муйджа
27
Ритер
30
Клаус
37
Керк
37
Керк
30
Клаус
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
25
Пепе Рейна
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
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