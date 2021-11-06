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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 06 ноября 2021
Бавария
06.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
30'
Л. Горецка
75'
Р. Левандовски
90+2'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Я. Хаберер
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
84'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Эрнандес
84'
80'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
79'
Замена
Э. Демирович
️️️️
М. Гульде
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
75'
73'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
71'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
71'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
66'
59'
Замена
К. Шаде
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
2
Упамекано
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Флеккен
4
Шлоттербек
5
Гульде
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
21
Эрнандес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Эрнандес
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Шаде
7
Шаде
11
Чон
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
5
Гульде
9
Демирович
9
Демирович
5
Гульде
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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