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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 08 октября 2023
Бавария
08.10.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
12'
К. Коман
25'
Л. Сане
85'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Фрайбург
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
Й. Киммих
88'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
88'
ГОЛ! 3:0!
К. Коман
Пас отдал
К. Лаймер
85'
85'
Замена
М. Бройниг
️️️️
Р. Салаи
84'
Замена
Ф. Рюдлин
️️️️
М. Эггештайн
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Упамекано
77'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
72'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Кейн
72'
68'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
68'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
46'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Рехль
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Кейн
25'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
3-2-3-2
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
5
Гульде
34
Рехль
8
Эггештайн
20
Доан
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
25
Сильдийя
6
Киммих
13
Кретциг
13
Кретциг
6
Киммих
2
Упамекано
27
Лаймер
27
Лаймер
2
Упамекано
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
8
Эггештайн
35
Рюдлин
35
Рюдлин
8
Эггештайн
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
34
Рехль
26
Филипп
26
Филипп
34
Рехль
7
Салаи
14
Бройниг
14
Бройниг
7
Салаи
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
1
Даниэль Перец
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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