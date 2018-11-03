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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 03 ноября 2018
Бавария
03.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
80'
С. Гнабри
89'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
90'
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
Л. Хелер
89'
ГОЛ! 1:1!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
83'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Т. Кляйнденст
Замена
Л. Горецка
️️️️
С. Гнабри
83'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Рафинья
80'
79'
Желтая карточка
А. Шволов
Желтая карточка
Рафинья
79'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Родригес
71'
67'
Замена
М. Терраццино
️️️️
М. Франтц
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Роббен
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
25
Зюле
13
Рафинья
6
Киммих
8
Саншеш
10
Роббен
23
Родригес
7
Гнабри
9
Левандовски
3-3-2-2
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Франтц
19
Хаберер
11
Кляйнденст
9
Хелер
10
Роббен
7
Рибери
7
Рибери
10
Роббен
7
Гнабри
27
Горецка
27
Горецка
7
Гнабри
23
Родригес
13
Мюллер
13
Мюллер
23
Родригес
9
Хелер
3
Линхарт
3
Линхарт
9
Хелер
8
Франтц
33
Терраццино
33
Терраццино
8
Франтц
11
Кляйнденст
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Марк Флеккен
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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