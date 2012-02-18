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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 18 февраля 2012
Фрайбург
18.02.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Э. Йендришек
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
И. Сантини
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Я. Розенталь
Замена
К. Геде
️️️️
Ф. Дианье
Желтая карточка
Ф. Рибери
Замена
А. Роббен
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Ф. Дианье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-3-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
21
Хен
3
Дианье
7
Шмид
26
Йендришек
23
Флум
16
Макиади
10
Розенталь
20
Калиджиури
18
Сантини
3-3-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
13
Рафинья
21
Лам
14
Густаво
28
Бадштубер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
3
Дианье
31
Геде
31
Геде
3
Дианье
18
Сантини
27
Райзингер
27
Райзингер
18
Сантини
26
Йендришек
11
Дембеле
11
Дембеле
26
Йендришек
13
Рафинья
10
Роббен
10
Роббен
13
Рафинья
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Фрайбург - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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