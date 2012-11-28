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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 28 ноября 2012
Фрайбург
28.11.2012, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
12'
Т. Мюллер (П)
79'
А. Тимощук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
Желтая карточка
Д. Калиджиури
90'
+3
Замена
С. Фрайс
️️️️
Я. Розенталь
90'
Замена
М. Лаис
️️️️
С. Макиади
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Тимощук
75'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Кроос
74'
Желтая карточка
М. Нойер
64'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Шакири
58'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гомес
Красная карточка
Ф. Дианье
18'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-3-2-1
1
Бауманн
3
Дианье
6
Хеденстад
25
Сорг
7
Шмид
23
Флум
16
Макиади
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
4
Данте
28
Бадштубер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
27
Гомес
13
Мюллер
16
Макиади
44
Лаис
44
Лаис
16
Макиади
10
Розенталь
9
Фрайс
9
Фрайс
10
Розенталь
8
Кроос
13
Рафинья
13
Рафинья
8
Кроос
10
Шакири
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Шакири
27
Гомес
14
Писарро
14
Писарро
27
Гомес
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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