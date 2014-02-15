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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 15 февраля 2014
Бавария
15.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
19'
Данте
34'
Д. Шакири
42'
Д. Шакири
88'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
ГОЛ! 4:0!
К. Писарро
88'
Желтая карточка
Данте
85'
81'
Замена
К. Геде
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
А. Роббен
79'
69'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
М. Гинтер
Желтая карточка
Т. Кроос
67'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Лам
64'
62'
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Д. Шакири
61'
Желтая карточка
Х. Мартинес
48'
ГОЛ! 3:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Т. Кроос
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шакири
34'
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
Д. Контенто
19'
18'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
26
Контенто
13
Рафинья
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
8
Кроос
10
Роббен
10
Шакири
14
Писарро
13
Мюллер
3-2-3-1
1
Бауманн
25
Сорг
11
Крмас
21
Хен
7
Шмид
30
Гюнтер
16
Дарида
6
Фернандес
30
Клаус
14
Мехмеди
10
Роббен
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
10
Роббен
10
Шакири
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
10
Шакири
21
Лам
27
Гетце
27
Гетце
21
Лам
14
Мехмеди
31
Геде
31
Геде
14
Мехмеди
28
Гинтер
23
Шустер
23
Шустер
28
Гинтер
30
Клаус
37
Керк
37
Керк
30
Клаус
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Александер Шволов
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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