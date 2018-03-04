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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 04 марта 2018
Фрайбург
04.03.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
25'
А. Шволов (АГ)
28'
К. Толиссо
54'
С. Вагнер
69'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
69'
ГОЛ! 0:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
Р. Кох
60'
54'
ГОЛ! 0:3!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Мюллер
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Толиссо
Пас отдал
Т. Алькантара
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Шволов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-2-2-1
1
Шволов
2
Сеюнджу
5
Гульде
15
Линхарт
30
Гюнтер
15
Штенцель
19
Хаберер
6
Абраши
18
Петерсен
4-1-3-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
5
Алаба
15
Хуммельс
24
Бернат
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
23
Видаль
13
Мюллер
2
Вагнер
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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