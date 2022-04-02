Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 02 апреля 2022
Фрайбург
02.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
63'
Н. Петерсен
58'
Л. Горецка
73'
С. Гнабри
82'
К. Коман
90+6'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бавария
90'
+6
ГОЛ! 1:4!
М. Забитцер
Пас отдал
С. Гнабри
90'
+3
Желтая карточка
Д. Упамекано
85'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Коман
85'
Замена
Н. Зюле
️️️️
К. Толиссо
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
83'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
М. Гульде
83'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Хелер
83'
82'
ГОЛ! 1:3!
К. Коман
Пас отдал
Д. Упамекано
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Эрнандес
72'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Б. Павар
Желтая карточка
К. Гюнтер
70'
Замена
У. Сике
️️️️
Д. Шмид
69'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Гюнтер
63'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
62'
62'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Р. Левандовски
62'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-3-1-2-1
1
Флеккен
5
Гульде
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
23
Ньянзу
2
Упамекано
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Шмид
41
Сике
41
Сике
7
Шмид
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
9
Хелер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
9
Хелер
5
Гульде
11
Чон
11
Чон
5
Гульде
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
Толиссо
25
Зюле
25
Зюле
Толиссо
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
21
Коман
20
Забитцер
20
Забитцер
21
Коман
9
Левандовски
10
Мусиала
10
Мусиала
9
Левандовски
28
Павар
7
Гнабри
7
Гнабри
28
Павар
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Фрайбург
Бавария
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+