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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 27 апреля 2013
Бавария
27.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
35'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Тимощук
84'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
74'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Э. Джан
74'
68'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
64'
Замена
И. Сантини
️️️️
Й. Флум
Желтая карточка
А. Тимощук
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4-3-1-2
22
Штарке
26
Контенто
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
23
Джан
14
Густаво
44
Тимощук
10
Шакири
9
Манджукич
14
Писарро
3-2-2-1-1
1
Бауманн
21
Хен
28
Гинтер
3
Дианье
23
Муйджа
25
Сорг
23
Флум
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Крузе
23
Джан
7
Рибери
7
Рибери
23
Джан
44
Тимощук
88
Мартинес
88
Мартинес
44
Тимощук
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
23
Флум
18
Сантини
18
Сантини
23
Флум
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
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