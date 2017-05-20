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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 20 мая 2017
Бавария
20.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Фрайбург
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Статистика матча Бавария - Фрайбург
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
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Бавария
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31.10.2026
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28.10.2026
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25.10.2026
Бавария
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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