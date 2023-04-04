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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 04 апреля 2023
Бавария
04.04.2023, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Фрайбург
19'
Д. Упамекано
27'
Н. Хефлер
90+5'
Л. Хелер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - Фрайбург
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Хелер
Желтая карточка
Б. Павар
90'
+3
Желтая карточка
Д. Мусиала
90'
+3
Желтая карточка
С. Мане
90'
+2
Желтая карточка
Д. Упамекано
83'
Замена
С. Мане
️️️️
Л. Горецка
79'
68'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
64'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
64'
61'
Желтая карточка
К. Сильдийя
36'
Желтая карточка
М. Грегоритч
27'
ГОЛ! 1:1!
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:0!
Д. Упамекано
Пас отдал
Й. Киммих
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
2
Канселу
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
3-1-1-2-3
1
Флеккен
28
Гинтер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
9
Хелер
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
27
Горецка
10
Мане
10
Мане
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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