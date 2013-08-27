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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 27 августа 2013
Фрайбург
27.08.2013, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
86'
Н. Хефлер
33'
Д. Шакири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
88'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 1:1!
Н. Хефлер
Пас отдал
С. Фрайс
86'
78'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Ханке
️️️️
К. Геде
75'
70'
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
К. Гюнтер
66'
Желтая карточка
Н. Хефлер
63'
62'
Замена
Ф. Лам
️️️️
М. Гетце
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ю. Шустер
61'
Замена
С. Керк
️️️️
Ш. Лапревот
60'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
0
Шарль-Элие Лапревот
ЛП
23
Юлиан Шустер
(К)
ОП
6
Желсон Фернандес
ОП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-4-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
28
Гинтер
3
Дианье
30
Гюнтер
23
Шустер
6
Фернандес
7
Шмид
0
Лапревот
31
Геде
9
Фрайс
4-1-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
5
ван Бюйтен
26
Контенто
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Шакири
27
Гетце
14
Писарро
13
Мюллер
23
Шустер
27
Хефлер
27
Хефлер
23
Шустер
0
Лапревот
37
Керк
37
Керк
0
Лапревот
31
Геде
9
Ханке
9
Ханке
31
Геде
27
Гетце
21
Лам
21
Лам
27
Гетце
31
Швайнштайгер
7
Рибери
7
Рибери
31
Швайнштайгер
14
Писарро
9
Манджукич
9
Манджукич
14
Писарро
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фрайбург - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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