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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 30 марта 2019
Фрайбург
30.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
3'
Л. Хелер
22'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
Желтая карточка
Д. Хайнц
63'
Желтая карточка
А. Абраши
43'
Желтая карточка
К. Гюнтер
26'
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
5'
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Хайнц
13
Шлоттербек
15
Штенцель
27
Хефлер
6
Абраши
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
9
Хелер
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
17
Боатенг
13
Рафинья
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фрайбург - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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