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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 08 апреля 2023
Фрайбург
08.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
52'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бавария
Желтая карточка
Л. Кюблер
90'
+2
89'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Ж. Канселу
89'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Л. Сане
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
84'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
84'
77'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Т. Мюллер
74'
Желтая карточка
С. Мане
68'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Л. Кюблер
️️️️
К. Сильдийя
62'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Д. Мусиала
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
М. Гульде
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
3-1-1-2-3
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
5
Гульде
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
25
Сильдийя
4-1-3-2
1
Зоммер
2
Канселу
28
Павар
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
13
Мюллер
10
Сане
5
Гульде
3
Линхарт
3
Линхарт
5
Гульде
25
Сильдийя
17
Кюблер
17
Кюблер
25
Сильдийя
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
2
Канселу
44
Станишич
44
Станишич
2
Канселу
10
Сане
3
Мазрауи
3
Мазрауи
10
Сане
10
Мусиала
27
Горецка
27
Горецка
10
Мусиала
13
Мюллер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
13
Мюллер
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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