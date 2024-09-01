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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 01 сентября 2024
Бавария
01.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
38'
Г. Кейн (П)
78'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Фрайбург
90'
+6
Пенальти не реализован!
Л. Хелер
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Упамекано
90'
81'
Замена
Б. Огбус
️️️️
Л. Кюблер
81'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
К. Гюнтер
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
С. Гнабри
78'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Павлович
74'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Мусиала
74'
72'
Замена
Л. Хелер
️️️️
П. Остерхаге
63'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
63'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Рехль
Замена
Т. Мюллер
️️️️
М. Олисе
59'
Замена
К. Коман
️️️️
М. Тель
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
38'
Желтая карточка
Д. Упамекано
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
11
Тель
4-3-2-1
21
Мюллер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
20
Доан
32
Грифо
20
Адаму
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
10
Мусиала
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Мусиала
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
17
Олисе
13
Мюллер
13
Мюллер
17
Олисе
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
43
Огбус
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
34
Рехль
18
Динкчи
18
Динкчи
34
Рехль
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Количество передач
705
347
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.09
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
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