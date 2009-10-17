Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 17 октября 2009
Фрайбург
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
90+2'
Ш. Райзингер
41'
Т. Мюллер
68'
Ч. Ду Ри (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райзингер
Пас отдал
М. Идриссу
+2
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Т. Мюллер
Замена
️️️️
Й. Флум
Замена
А. Оттль
️️️️
М. ван Боммел
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Тони
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ч. Ду Ри
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
5
Хайко Бучер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
11
Феликс Баcтианс
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ПП
23
Юлиан Шустер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
5
Бучер
11
Крмас
11
Баcтианс
22
Ча Ду Ри
23
Флум
6
Абдессадки
16
Макиади
0
Банович
0
Идриссу
23
Шустер
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
44
Тимощук
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
18
Тони
11
Клозе
13
Мюллер
23
Шустер
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
23
Шустер
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
6
ван Боммел
16
Оттль
16
Оттль
6
ван Боммел
13
Мюллер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
13
Мюллер
18
Тони
27
Гомес
27
Гомес
18
Тони
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Робин Дутт
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Фрайбург - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Бавария
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+