«Лацио» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

02 ноября 2025 9:07
Лацио - Кальяри
03 нояб. 2025, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Лацио» с форой (-1)
Сделать ставку

На «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, где «Лацио» примет «Кальяри». Хозяева постепенно выходят из стартового кризиса и набирают форму, тогда как гости всe ещe ищут стабильность и баланс между атакой и обороной.

«Лацио»

Римляне заметно прибавили в последних турах, не проигрывая уже пять матчей подряд. Нулевая ничья с «Пизой» закрепила за командой статус одной из самых организованных в обороне – всего три пропущенных мяча за пять туров. «Лацио» не проигрывает с конца сентября и при этом забивает в среднем полтора гола за игру. На своем поле команда уверенно контролирует темп и использует ширину флангов, что позволяет создавать множество опасных моментов.

«Кальяри»

Островитяне проводят нестабильный сезон – девять очков после девяти туров и лишь 14-е место. Клуб не может победить уже пять матчей подряд, а поражение от «Сассуоло» (1:2) лишь подчеркнуло проблемы в защите. При этом команда старается играть открыто, но регулярные ошибки в обороне приводят к потере очков. «Кальяри» забивает не больше одного мяча за игру, а их оборонительная статистика – девять пропущенных голов за пять встреч – остаeтся тревожной.

Факты о командах

«Лацио»

  • 12 место, 12 очков
  • Не проигрывает в 5 матчах
  • Не пропускает в 3 последних турах
  • В среднем: 1.4 забитого и 0.6 пропущенного за игру

«Кальяри»

  • 14 место, 9 очков
  • Без побед в 5 матчах
  • Пропускает в 7 последних встречах
  • В среднем: 0.8 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Личные встречи
75% (24)
9% (3)
16% (5)
63
Забитых мячей
27
1.97
В среднем за матч
0.84
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
1 : 2
03.02.2025
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
2 : 1
04.11.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 3
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 0
02.12.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
0 : 3
05.03.2022
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
19.09.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
26.09.2020
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 1
23.07.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
16.12.2019
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
1 : 2
11.05.2019
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 1
22.12.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 2
11.03.2018
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
22.10.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 0
19.03.2017
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 1
26.10.2016
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
0 : 2
16.03.2014
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
2 : 0
27.10.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 0
19.05.2013
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
05.01.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 0
25.03.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2011
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 0
27.02.2011
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
21.03.2010
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 1
28.10.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 4
25.01.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
1 : 4
31.08.2008
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 0
24.02.2008
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3 : 1
26.09.2007
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч «Лацио» – «Кальяри»

«Лацио» постепенно набирает обороты и выглядит всe увереннее, особенно в защите. Команда надeжно контролирует пространство и редко позволяет сопернику создавать моменты. «Кальяри» же теряет концентрацию в обороне и с трудом справляется с быстрыми атаками. На фоне этого римляне должны воспользоваться преимуществом домашнего поля и продлить свою успешную серию. Матч, скорее всего, получится с умеренной результативностью: «Лацио» забьет минимум дважды, а гости могут остаться без ответного мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лацио» с форой (-1) – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.78
Победа «Лацио» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Кальяри Лацио
  • Читайте нас: 