На «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, где «Лацио» примет «Кальяри». Хозяева постепенно выходят из стартового кризиса и набирают форму, тогда как гости всe ещe ищут стабильность и баланс между атакой и обороной.

«Лацио»

Римляне заметно прибавили в последних турах, не проигрывая уже пять матчей подряд. Нулевая ничья с «Пизой» закрепила за командой статус одной из самых организованных в обороне – всего три пропущенных мяча за пять туров. «Лацио» не проигрывает с конца сентября и при этом забивает в среднем полтора гола за игру. На своем поле команда уверенно контролирует темп и использует ширину флангов, что позволяет создавать множество опасных моментов.

«Кальяри»

Островитяне проводят нестабильный сезон – девять очков после девяти туров и лишь 14-е место. Клуб не может победить уже пять матчей подряд, а поражение от «Сассуоло» (1:2) лишь подчеркнуло проблемы в защите. При этом команда старается играть открыто, но регулярные ошибки в обороне приводят к потере очков. «Кальяри» забивает не больше одного мяча за игру, а их оборонительная статистика – девять пропущенных голов за пять встреч – остаeтся тревожной.

Факты о командах

«Лацио»

12 место, 12 очков

Не проигрывает в 5 матчах

Не пропускает в 3 последних турах

В среднем: 1.4 забитого и 0.6 пропущенного за игру

«Кальяри»

14 место, 9 очков

Без побед в 5 матчах

Пропускает в 7 последних встречах

В среднем: 0.8 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Лацио» – «Кальяри»

«Лацио» постепенно набирает обороты и выглядит всe увереннее, особенно в защите. Команда надeжно контролирует пространство и редко позволяет сопернику создавать моменты. «Кальяри» же теряет концентрацию в обороне и с трудом справляется с быстрыми атаками. На фоне этого римляне должны воспользоваться преимуществом домашнего поля и продлить свою успешную серию. Матч, скорее всего, получится с умеренной результативностью: «Лацио» забьет минимум дважды, а гости могут остаться без ответного мяча.

