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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 25 марта 2012
Лацио
25.03.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
88'
М. Диаките
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
ГОЛ! 1:0!
М. Диаките
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
М. Диаките
Желтая карточка
А. Конко
Желтая карточка
Нене
Замена
А. Кандрева
️️️️
Эрнанес
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Э. Альфаро
️️️️
Т. Рокки
Замена
Т. Рибейро
️️️️
С. Ибарбо
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Маури
Травма
С. Ибарбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛВ
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ПВ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-2-1
22
Маркетти
26
Раду
23
Диаките
20
Бьява
25
Конко
32
Брокки
24
Ледесма
15
Гонсалес
6
Маури
10
Эрнанес
18
Рокки
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
15
Ариаудо
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
8
Экдаль
8
Ибарбо
51
Пинилья
18
Рокки
30
Альфаро
30
Альфаро
18
Рокки
10
Эрнанес
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Эрнанес
6
Маури
18
Козак
18
Козак
6
Маури
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
8
Ибарбо
19
Рибейро
19
Рибейро
8
Ибарбо
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
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